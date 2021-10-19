Operasyonla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli A.E, E.Y, M.B, H.E.A. ve E.A. gözaltına alındı.

Depoya düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları kazınmış 5 motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, Yeşilovacık Mahallesi'ndeki bir depoda parçalandığını belirledikleri çalıntı motosikletlerin, "change" adı verilen yöntemle satıldığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 8 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.

Mersin 'de, çalıntı motosikletleri "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

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