Son dakika: Metrobüsteki maske kavgasında bir sanığa dava açıldı - Son Dakika

Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran yolcuya yumruk attığı iddiasıyla bir kişinin "kemik kırığına sebep olarak kasten yaralamak" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de Beylikdüzü- Mecidiyeköy hattındaki metrobüste giderken müşteki Şükrü Turan'ın sanık Ömer Senem'i, maskesiz olması üzerine uyardığı belirtildi.

Bunun üzerine bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, sanık Ömer Senem'in yumruk vurmak suretiyle müştekiyi yaşamsal tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve vücuttaki kemik kırıklarının yaşam fonksiyonlarına etkisini orta derecede etkileyecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Ömer Senem hakkında "kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.