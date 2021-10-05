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Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya geldi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya geldi

05.10.2021 15:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze'nin görüşmesinde, savunma, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze'nin görüşmesinde, savunma, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Akar, Telavi'de düzenlenen Gürcistan-Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Burchuladze ile bir araya geldi.

Savunma, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Akar tarafından, Türkiye ve Gürcistan'ın coğrafi, tarihi ve kültürel bağları bulunan stratejik ortak iki ülke olduğu, askeri eğitim ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğinin daha da artırılmasının gerekliliğinin vurgulandığı belirtildi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Eternity-2021 Tatbikatı"nın başarıyla devam ettiği, ortak tatbikatların, eğitim amaçlı personel değişimi uygulamalarının ve tecrübe paylaşımının artırılmasının öneminin ifade edildiği görüşmede, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın, gelecek sene Türkiye'de yapılması yönünde mutabık kalındığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya geldi

Hulusi Akar, Gürcistan, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya geldi - Son Dakika


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