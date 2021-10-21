MİT'in Metina bölgesinde 7 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak 'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon - Son Dakika

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