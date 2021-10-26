MUĞLA'DA SAHTE PARA OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika

MUĞLA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 3 şüpheli gözaltına alındı. 6 bin 800 lira sahte paranın ele geçirildiği operasyonda, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları kapsamında M.G., M.K. ve B.D.'nin sahte para piyasaya sürecekleri istihbaratına ulaştı. Fethiye'de dün sabah saatlerinde üç şüphelinin kaldığı eve düzenlenen operasyonda, 6 bin 800 lira değerinde sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G., ve M.K., B.D. polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.