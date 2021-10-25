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Son Dakika | Muş'ta çocukların yaşayarak öğrenmeleri için "Çocuk Üniversitesi" kuruldu - Son Dakika

Son Dakika | Muş'ta çocukların yaşayarak öğrenmeleri için "Çocuk Üniversitesi" kuruldu

25.10.2021 11:22
Son Dakika | Muş'ta çocukların yaşayarak öğrenmeleri için

Son dakika haberine göre Muş'ta bir öğretmen tarafından, çocukların yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla "Çocuk Üniversitesi" kuruldu.

Muş'ta bir öğretmen tarafından, çocukların yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla "Çocuk Üniversitesi" kuruldu.

Okul öncesi öğretmeni Funda Şahin tarafından merkez Karşıyaka Mahallesi'nde bir binada kurulan üniversiteye 3-6 yaşındaki 70 çocuk kayıt yaptırdı.

Üniversitede kurulan atölyelerde öğrencilere çağın bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi vermek, yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak amacıyla uygulamalı eğitim veriliyor.

Şahin, gazetecilere, çocuklara bilişsel, duyusal, sosyal ve bedensel yönden gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukların yetenekleri keşfetmek için böyle bir eğitim modeli oluşturduklarını belirten Şahin, "Okulumuzda en büyük artılardan bir tanesi çocuklarımızın gelişimsel sürecini takip edebilmektir. Çocuklarımızın yeteneklerini basamak basamak izliyoruz. Biz çocuğa drama, akıl oyunları, müzik eğitimi veriyoruz. Kurulan atölyelerde çeşitli uygulamalar yaparak çocukların eğilim duydukları alanı tespit ediyor, o doğrultuda bireysel eğitim modeli geliştiriyoruz." diye konuştu.

Okulun sorumlusu İzzettin Akpolat da üniversitede atölye sistemini hayata geçirerek, öğrencilerin canlandırma yöntemiyle öğrenmelerini sağladıklarını aktardı.

Geçen ay kentte hizmete başladıklarını aktaran Akpolat, "Drama, müzik, spor, akıl oyunları, beslenme, Türkçe, Matematik, İngilizce, görsel sanatalar olmak üzere toplam 10 farklı atölyemiz bulunmakta ve hepsi branş öğretmenlerimizle gerçekleştirilmektedir. İngilizce dersimiz yurt dışında gelen bir öğretmen eşliğinde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Karşıyaka, Müzik, Okul, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Muş'ta çocukların yaşayarak öğrenmeleri için 'Çocuk Üniversitesi' kuruldu - Son Dakika


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