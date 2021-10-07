Son dakika! NATO'nun 5 savaş gemisi Samsun'da - Son Dakika

Gemilerin ihtiyaç molası verdiği, 11 Ekim'e kadar burada kalacakları öğrenildi. - SAMSUN

Türkiye , İtalya , Romanya , İspanya ve Bulgaristan 'a ait 5 savaş gemisi saat 09.30'dan itibaren Samsun Limanı'na yanaşmaya başladı. Rutin Karadeniz faaliyeti kapsamında Samsun'a gelen 5 gemi, römorkörler eşliğinde liman ana rıhtımına demir attı.

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