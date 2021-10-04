Üye Girişi
Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu - Son Dakika

Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu

04.10.2021 12:34

Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden David Julius ve Ardem Patapoutian oldu.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri bu hafta dağıtılıyor. Merakla beklenen 2021 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülü, Fizyoloji veya Tıp alanında "sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfettikleri için ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian aldı.

1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDULAR

Lübnan doğumlu Patapoutian ile ABD'li bilim insanı David Julius, yaklaşık 1.15 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi David Julius ve Ardem Patapoutian oldu

DAVID JULİUS KİMDİR?

Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyolog olan David Julius, San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor.

ARDEM PATAPOUTIAN KİMDİR?

Ardem Patapoutian, California'daki Scripps Research'te bir Ermeni-Amerikalı moleküler biyolog olarak çalışıyor.

Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu
Ardem Patapoutian
Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu

Nobel Barış Ödüllü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021 12:44 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021 Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı 12:34 Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi 12:30 Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var 12:18 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti 12:03 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi 11:46 Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi 11:11 Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 10:38 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:44 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021
12:34 Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı
12:31 Yeni keşif "Hayvanlardan bulaştı" iddialarını kuvvetlendirecek! Koronaya en yakın 3 farklı virüs, yarasadan çıktı
12:29 Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi
12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı
12:17 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var
12:05 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor
12:02 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti
12:01 Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı
11:52 Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti
İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?         
12:46
Yine kaos! Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme Yine kaos! Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme         
12:40
Yeni keşif Yeni keşif "Hayvanlardan bulaştı" iddialarını kuvvetlendirecek! Koronaya en yakın 3 farklı virüs, yarasadan çıktı         
12:32
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı         
12:02
Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı         
11:26
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 12:52:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement