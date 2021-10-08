Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında polislerin davası yeniden görüldü - Son Dakika

- Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında polislerin davası yeniden görüldü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 2015 yılında omuz atma tartışması yüzünden öldürülen Ayhan Kaya'nın öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddia edilen iki polis memurunun haklarında verilen beraat kararının bozulmasının ardından ilk duruşması görüldü.

Beyoğlu'nda 2015 yılında omuz atma tartışması yüzünden öldürülen Ayhan Kaya'nın, öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddia edilen iki polis memurunun haklarında verilen beraat kararının bozulmasının ardından ilk duruşması görüldü. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mücahit Ö. ile öldürülen Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya katıldı. Sanık Mücahit Ö., bozma kararından önce yaptığı savunmasını tekrar ettiğini söyledi. Öldürülen Ayhan Kaya'nın ağabeyi ise, şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme, komiser yardımcısı Zafer O. ve polis memuru Barış C. hakkında İstanbul 50'nci Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava dosyasının, kendi dava dosyaları ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verilerek, kendi mahkemelerine gönderilmesi talep etti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın geçmişi

Beyoğlu'nda 4 Temmuz 2015 tarihinde iki grup arasında omuz atma tartışması yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada Ayhan Kaya sırtından ve göğsünden 5 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaya'nın öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddia edilen polis memurları Ali T. ile Mücahit Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamenin gönderildiği İstanbul 51'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti.

Davanın karara bağlanmasının ardından Ayhan Kaya'nın ailesinin avukatının yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, sanıklara verilen beraat kararını oy birliğiyle bozarak dava dosyasını mahkemeye geri göndermişti.

Öte yandan Ayhan Kaya'nın 5 kez bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İstanbul 21'inci Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada sanıklar, takdir indirimi uygulanarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

(İD- MB-ÖFA