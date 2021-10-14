Son dakika! OTOMOBİLİN YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden biri daha Türkiye'den çekiliyor

KARABÜK'te, aniden yola fırlayan 4 yaşındaki N.A'ya otomobil çarptı. N.A. yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün öğle saatlerinde Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 34 JS 7672 plakalı otomobil, kaldırımda annesinin yanında yürürken aniden yola fırlayan N.A. adlı erkek çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle birkaç metre ileriye savrulan N.A. yaralandı. N.A. çağırılan ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.