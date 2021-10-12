ANTALYA'da, otomobilini park ederken tartıştığı Erkan Şahin'i (31), asansörle evine çıkmak üzereyken çağırıp bıçakla öldüren Halil İbrahim Dörtkardeş (30) hakkında, ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 16 Haziran saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı, Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Dörtkardeş, apartman otoparkında araç parkı nedeniyle Erkan Şahin'le tartıştı. Tartışmadan sonra Halil İbrahim Dörtkardeş, evine çıktı. Erkan Şahin de bir süre sonra beraberindekilerle asansörle evine çıkmak isterken, asansördeki Dörtkardeş, iddiaya göre küfretti. Halil İbrahim Dörtkardeş üzerine yürüyen Erkan Şahin'i belinden çıkardığı ekmek bıçağıyla ağır yaralayıp kaçtı. Erkan Şahin, komşuların çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Şahin, kurtarılamadı. Yakalanan Halil İbrahim Dörtkardeş ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.