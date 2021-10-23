Üye Girişi
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

23.10.2021 12:19

Son dakika haberler... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Seyir halindeki otomobilin şeridinden, karşı şeride geçtiği ve ağaca çarpıp savrulduğu anlar an be an kameraya yansıdı Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli...

Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Seyir halindeki otomobilin şeridinden, karşı şeride geçtiği ve ağaca çarpıp savrulduğu anlar an be an kameraya yansıdı

ANTALYA - Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza cuma gecesi saat 01.00 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok otomobiliyle Antalya Bulvarı'na seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjü aşan otomobil karşı şeridi geçtikten sonra yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi. Ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin karşı şeritten hızlı bir şekilde gelip, kaldırıma çarptığı ve daha sonra ağaca vurma anı saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın etkisiyle otomobilden parçaların savrulduğu ve aracın devrildiği anlar an be an görüntülere yansıdı.

Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Özel Harekat, Polis Memuru, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yetiştirmesi 6 ay süren 12:32 Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi 12:30 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi 11:17 İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı 10:54 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta 10:19 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta

Son Dakika Haberleri
12:31 Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor
12:30 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
12:29 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi
12:11 Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz
12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı
11:58 Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı
11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu         
12:33
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz         
12:11
1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı         
11:59
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek         
11:43
Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
11:02
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 12:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement