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Son dakika... Polisten Üniversite öğrencilere siber suçlara karşı eğitim verildi - Son Dakika

Son dakika... Polisten Üniversite öğrencilere siber suçlara karşı eğitim verildi

01.11.2021 14:52
Son dakika... Polisten Üniversite öğrencilere siber suçlara karşı eğitim verildi

Son dakika haberi... Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Marmaris'te üniversite öğrencilerine ve gençlere Bilgilendirme ve Önerme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında "Siberay" projesi ile ilgili eğitim verdi gençlerin sorularını cevapladı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Marmaris'te üniversite öğrencilerine ve gençlere Bilgilendirme ve Önerme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında "Siberay" projesi ile ilgili eğitim verdi gençlerin sorularını cevapladı.

Güvenlik Şube, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencileri projeler ve çeşitli suçlar konusunda bilgilendirdi. Muğla'nın 13 ilçesinde üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek özellikle son dönemlerin en fazla suç işlenen alanı olan internet suçları ile ilgili bilgilendirme yapan ekipler, çeşitli suçlar ve cezaları ile ilgili bilgiler verdiler, öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Meslek Yüksekokulunun bahçesinde stant açan ekipler, burada SİBERAY Projesi çerçevesinde, "Siber Suçların Gerçekleşmeden Engellenmesi", "Karşılaşılan Maddi ve Manevi zararların en aza İndirgenmesi", "Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında bilgi verdi.

Broşürlü ve anlatımlı bilgilendirmelerde; siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet, sosyal medyanın hayatımıza etkisi ve diğer konu başlıklarında uyarılar yapıldı.

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda hemen emniyet birimlerinin aranması, hiçbir şekilde kendi kendine çözülmemesi uyarılarını sıklıkla tekrar eden polisler, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdikten sonra öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

SİBERAY Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin il genelinde düzenli olarak devam edeceği bilgisi edinildi. - MUĞLA

Son dakika... Polisten Üniversite öğrencilere siber suçlara karşı eğitim verildi
Son dakika... Polisten Üniversite öğrencilere siber suçlara karşı eğitim verildi
Son dakika... Polisten Üniversite öğrencilere siber suçlara karşı eğitim verildi
Son dakika... Polisten Üniversite öğrencilere siber suçlara karşı eğitim verildi

Emniyet Müdürlüğü, Üniversite, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Polisten Üniversite öğrencilere siber suçlara karşı eğitim verildi - Son Dakika


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