Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir fırıncı duman dolan iş yerinde ölü bulundu.

Olay ilçeye bağlı Çağlayan Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şevket Akşahin isimli müşterisi ekmek dağıtım konusunda anlaştığı Uğur Bakır'a (37) telefonla ulaşamayınca fırına geldi. Fırının duman ile dolu olduğunu ve fırıncı Bakır'ın yerde hareketsiz olarak yattığını fark eden Akşahin hemen olayı 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. Çağrı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil sağlık Ekipleri, yerde hareketsiz olarak yatan Bakır'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen Uğur Bakır'ın kesin ölüm sebebi ise otopsi için kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nden çıkacak rapor ile belli olacak. - RİZE