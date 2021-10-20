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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması

20.10.2021 23:28
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzeri kişiler ve risk grubundaki vatandaşlar için grip aşılarının tanımlanmaya başladığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzeri kişiler ve risk grubundaki vatandaşlar için grip aşılarının tanımlanmaya başladığını bildirdi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun, salgının seyri, genç nüfusun vakalar içindeki dağılımı, aşı programının değerlendirmesi ve influenza gündemi ile toplandığını belirtti.

Salgının ulaştığı durumda günlük yaklaşık 30 bin vaka ile karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Koca, vakaların ortalama yaşının düşmesi ve aşılanmış olmak sayesinde hastanelerin kapasitesini zorlayacak bir hasta yükü ile karşılaşılmadığını vurguladı.

Koca, vakaların yaş ortalaması düşmesine karşın hem servisler hem de yoğun bakım ünitelerinde halen ileri yaştaki kişilerin yatmaya devam ettiğine işaret ederek, Kovid-19 kaynaklı vefatlar içerisinde de bu yaş grubunun belirgin çoğunlukta olduğunu aktardı.

"Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum"

Sağlık Bakanı Koca, vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz hastalığı hastaneye yatmadan geçirseler de bulaştırabilecekleri büyüklerimiz halen hastanede tedavi edilmek zorunda kalabiliyor. Bu durum artık sorumluluğun gençlerde olduğunu teyit ediyor. Salgının ilk dönemlerinde en çok kısıtlama 65 yaş üzeri büyüklerimize uygulanmış ve büyük bir fedakarlıkla kurallara uymuş ve sorumluluklarını yerine getirmişlerdi. Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir. Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum."

"Aşılanma oranının yüksek olması aşı olmayanları korumuyor"

Aşı programında birçok vatandaşın aşılarını olmasına karşın bir yavaşlamanın dikkati çektiğini vurgulayan Koca, "Aşı, tam aşılı hale gelmeden çok sınırlı koruma sağlıyor. Hele toplum bağışıklığı elde edilmeden ne kadar emek versek de yayılım devam ediyor. Aşılanma oranının yüksek olması aşı olmayanları korumuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "başkaları nasılsa aşı oldu, ben olmasam da olur" düşüncesinde olunmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aşı birinci derece aşı olan kişileri koruyor. Kendi korumamız kendi aşımızdır. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşısının zamanı gelen vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları önce kendileri sonra tüm toplum için son derece kıymetli bir adım olacaktır. Israrla ve tekrarla sizleri aşı olmaya ve aşılarınızı tamamlamaya davet ediyorum."

Yerli aşı TURKOVAC için "gönüllülük" çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında yerli aşı TURKOVAC'a yönelik şu çağrıda bulundu:

"Aşımızın geliştirilmesinin her safhasında bağımsız bir bilim heyeti aşı çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermektedir. Bilimsel çalışmaların bağımsız bilim insanlarımızca değerlendirildiğinden ve güvence altına alındığından emin olunuz.

Bulunduğumuz aşamada ise 2 doz inaktif aşı olmuş sağlıklı bireylerin gönüllü olarak destek vermesine ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu güce güç katacak gönüllüler e-Nabız üzerinden gönüllü olmaya müracaat edebilir ya da en yakın şehir hastanesine ulaşabilirler. Yerli aşımıza destek verin, salgına karşı kendi güvencemiz somut hale gelsin."

"Grip aşıları tanımlanmaya başladı"

Geçen yıl tüm dünyada maske kullanımı ve virüsün yayılım yollarının sınırlanmış olması sebebiyle influenzanın neredeyse hiç görülmediğini anımsatan Koca, "Bu yıl dünyada influenza artış eğiliminde olmasına rağmen, henüz ülkemizde görülmedi. Ancak diğer solunum yolları virüsleri ise yaygın şekilde görülmeye başladı. Bu durum maske ve mesafe kullanımında bu yıl geçen yıla göre daha gevşek olduğumuzu gösteriyor. Tedbir bizi influenzaya karşı da korur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir." bilgisini paylaştı.

"Eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz"

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında, yüz yüze eğitime ilişkin olarak da şu ifadelere yer verdi:

"Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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