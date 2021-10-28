Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 528 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 580 testte 25 bin 528 vaka tespit edildi. 229 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 651 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 580 testte 25 bin 528 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 651 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,15 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 332 bin 860, 2'nci dozda 48 milyon 505 bin 748 ve 3'üncü dozda 11 milyon 101 bin 82 olmak üzere toplam 116 milyon 23 bin 796 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu Balıkesir , Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'42 İLDE AŞILANMA YAVAŞ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 bin 528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen" dedi.

Haber: ANKARA,