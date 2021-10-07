Burdur'da sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkati çekmek için Burdur Gölü kenarında yürüyüş gerçekleştirildi.

Halk Plajı'nda yapılan yürüyüşe Vali Ali Arslantaş, protokol üyeleri, huzurevi ve mahalle sakinleri ile gazi ve yakınları katıldı.

Vali Arslantaş, yürüyüşün ardından meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için pembe atkılar takan yaşlılarla bir süre sohbet etti. Etkinlikte yaşlılar, fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptı, yamaç paraşütçülerinin atlayışlarını izledi.

Kanserle ilgili bilgilendirme stantlarını gezen yaşlılara, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin hazırladığı sağlıklı atıştırmalıklar ikram edildi.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, programın hazırlanmasına destek verenlere plaket verdi.

İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, programda yaptığı konuşmada, "Yerden Göğe Kadar Sağlık" temalı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yaşayan çınarların etkinliğe renk kattıklarını belirten Şenbayram, paraşütçülerin de sağlıkla ilgili pankartlar açarak atlayış yaptıklarını aktardı.

Hareketli yaşam ve doğru beslenme konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Şenbayram, "Ekim, Dünya Yürüyüş Günü, Dünya Aşılar Günü ve meme kanseri farkındalığı olan bir ay. Bugün bizlere huzurevi sakinleri, mahalle sakinleri ile gazilerimiz ve yakınları eşlik etti. Etkinlik şenlik havasında geçti." dedi.