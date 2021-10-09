Sakarya'nın Karasu ilçesinde cipin çarptığı Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.
Karasu İncilli Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde evinin önündeki sokakta oynayan ve yola çıktığı iddia edilen 9 yaşındaki Qatranada Mohammed Ahmed'e F.F. idaresindeki 34 FFF 54 plakalı cip çarptı.
Kazada yaralanan Qatranada, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Qatranada, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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