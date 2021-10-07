Son dakika haberi: Şehit Tayfun Özköse'nin Samsun'daki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Özköse'nin, Çırakman Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Annesi Selma Özköse ve aile üyelerini, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Baba Musa Özköse'nin ise yurt dışında çalıştığı belirtildi.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı. İki kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu öğrenildi.