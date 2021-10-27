Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yakakent ilçesinde belirlenen 3 iş yeri ve iki depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 42 litre etil alkol, 0,5 gramlık el yapımı 4 şişe alkol, 1 litrelik bandrolsüz votka, gümrük kaçağı 103 içki kiti, 44 paket sigara sarma kağıdı, 600 doldurulmuş makaron sigara ile 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika