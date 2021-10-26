Üye Girişi
Son dakika... Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

26.10.2021 09:56
Son dakika... Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Bektaş (79) idaresindeki 06 PG 951 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Murat Bektaş olay yerinde hayatını kaybederken, Refik Karataş (57) yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Minibüs, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine 09:50 Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı 09:44 İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor 09:41 Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlarına beğeni yağıyor
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi 09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı 09:02 Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi: Prens Selman, eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti 08:16 Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi: Prens Selman, eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun 00:09 Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor 22:36 Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Son Dakika Haberleri
09:43 İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı
09:40 Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı
09:32 Park halindeki otomobil önce yandı, sonra patladı! O anlar anbean kamerada
09:18 Korkunç kazada kontrolden çıkan kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
09:14 ABD, Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks yatı Queen Anne'i satışa çıkarılıyor
09:10 Nesrin Cavadzade'nin yorumu güldürdü! Sevgilisi Gökhan Alkan'ın romantik paylaşımına: Hesabın mı hacklendi?
09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi
09:04 Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık
09:01 Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı
08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak
Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi         
09:55
Kıskanç kadının yaptıkları bardağı taşırdı! Takip edildiğini öğrenen koca boşanma davası açtı Kıskanç kadının yaptıkları bardağı taşırdı! Takip edildiğini öğrenen koca boşanma davası açtı         
09:49
Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı         
09:41
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık         
09:04
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı         
00:23
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız         
20:07
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var         
19:52
İlk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü Antalya'da kıyıya vurdu İlk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü Antalya'da kıyıya vurdu         
19:47
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 10:01:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement