Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ayhan A'nın kullandığı 34 JN 6998 plakalı otomobil, Samsun'dan Sinop istikametine seyir halindeyken Alaçam viyadük çıkışında annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Daşdanbek'e (10) çarptı.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daşdanbek, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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