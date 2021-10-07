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Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu - Son Dakika

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

07.10.2021 12:50
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Samsun'da sanayideki bir otomotiv fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 19 işçi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da sanayideki bir otomotiv fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 19 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Sampa Otomotiv fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın mal kabul bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler kısa sürede fabrikadan tahliye edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında 19 işçi dumandan zehirlenerek hastanelik oldu. Zehirlenen işçilere ilk müdahale olay yerinde ambulanslarda yapıldı. Zehirlenen işçilerden 19 işçi ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu
Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu

Organize Sanayi Bölgesi, Samsun, Yangın, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otomotiv fabrikasında yangın: 19 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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