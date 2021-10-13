Üye Girişi
Son dakika... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

13.10.2021 18:42
Son dakika... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.A. (29) çenesinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A. tedavi altına alındı. S.A. kendisini tartıştığı B.S.'nin yaraladığını söyledi. Polis olaydan sonra kaçan silahlı saldırganı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu 18:13 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu 18:06 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Rus ve İngiliz turistler 17:57 Rus ve İngiliz turistler "kız arkadaşa bakma" tekme, tokat kavga etti Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim 17:35 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu

Son Dakika Haberleri
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı         
18:43
İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam         
18:14
Bacanak cinayetinde baba ve oğuldan ifadeleri kafa karıştırdı! Birbirlerini suçladılar Bacanak cinayetinde baba ve oğuldan ifadeleri kafa karıştırdı! Birbirlerini suçladılar         
18:10
Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı         
18:05
Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü         
17:55
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 18:47:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement