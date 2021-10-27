Son dakika... ŞANLIURFA'DA BAHİS OPERASYONUNA: 12 GÖZALTI - Son Dakika

Başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 profesör! Hepsi 350 nüfuslu bu köyde yetişti

ŞANLIURFA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 36 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı araştırmayla şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 23 bilgisayar, 27 hard disk, 1 güvenlik kamerası kayıt cihazı, 13 cep telefonu, 4 kumar makinesi ile 24 bin 400 lira, 200 avro ve 400 dolar ele geçirildi. Kumar oynattıkları tespit edilen 12 şüphelinin, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baskınlarda kumar oynayan 36 kişiye idari para cezası uygulandı.