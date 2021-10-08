Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafların bulunduğu 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.