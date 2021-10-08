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Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

08.10.2021 13:07

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafların bulunduğu 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
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