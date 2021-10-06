Şanlıurfa'da bir iş adamı, çıkan silahlı kavgada kiracısı tarafından silahla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, kira konusunda aralarında anlaşmazlık bulunan mülk sahibi iş adamı İsmail Ulusoy, kiracılarının işlettiği fırına gitti. Burada yeni kira kontratı ile ilgili anlaşamayan Ulusoy, kiracılarından işyerini boşaltmalarını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışmada kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşun İsmail Ulusoy'a isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Ulusoy, silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ulusoy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, Mustafa O., Bozan O., Halil K., Recep E. ile İbrahim Halil A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA