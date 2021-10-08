Son dakika: Şehit yakınları Ülkü Ocaklarına destek - Son Dakika

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği üyeleri, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları kararına tepki amacıyla Çubuk Ülkü Ocaklarına destek ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Zeki Avan, ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisinde onaylanan metninde, Ülkü Ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören maddenin akıl dışı bir karar olduğunu söyledi.

Şehit yakınları ve gazileri olarak alınan kararı nefretle kınadıklarını vurgulayan Avan,

"Terör belasından en çok canları yanan bizler, böyle bir kararı kabul etmiyoruz. Geçmişi pırıl pırıl olan Ülkü Ocaklarından bu vatan için canını seve seve feda eden nice koç yiğitler yetişmiştir. Bu camianın kahraman evlatlarına dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Bu çirkin söylemi, kabul etmiyor, şiddetle red ediyor ve kendilerine yakıştığı için iade ediyoruz. ABD, sözde demokrasi ve insan hakları adına gittiği her yere kan, gözyaşı ve zülüm götürmüştür. Halbuki Ülkü Ocaklarının beslendiği kaynak olarak atalarımız gittikleri her yere medeniyet ve insanlık götürmüştür. ABD ise PKK, PYD, YPG gibi olan eli kanlı terör örgütlerine açıktan maddi ve manevi destek vermiştir. Bu destekle birçok çocuk, kadın, yaşlı, sivil ve masum insanlar katledilip, yerlerinden sürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten ve verdikleri destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Erol Koçak da "'Cennet vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bedenin bir parçasını feda eden gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz. Dernek üyelerinin bizleri destek amaçlı ziyaret edip, yanımızda olduklarını açıkça beyan etmeleri bizleri ayrıca memnun etmiştir ve bizlere güç vermiştir." dedi.

Ziyaretin anısına Avan tarafından Koçak'a, ilçenin şehitlerinin bulunduğu fotoğraflardan hazırlanan plaket hediye etti.

Ziyarette, dernek üyelerinden şehit babası Ramazan Gergin, Ahmet Şahin ve gazi Hasan Yalama da yer aldı.