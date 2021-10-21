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Son dakika... Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı - Son Dakika

Son dakika... Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı

21.10.2021 22:08

Gelen son dakika haberlerine göre Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı Sel bölgesinde hayvanların yaraları da sarıldı, 550 hayvan tedavi edildi Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da, afetten etkilenen ilçelerde 500 hayvan tedavi edilirken, sokak hayvanları için 17 ton mama dağıtıldı.

Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı

Sel bölgesinde hayvanların yaraları da sarıldı, 550 hayvan tedavi edildi

KASTAMONU - Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da, afetten etkilenen ilçelerde 500 hayvan tedavi edilirken, sokak hayvanları için 17 ton mama dağıtıldı.

Kastamonu'da, 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Selde en büyük yıkımı yaşayan Bozkurt ilçesinde, afetzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir yandan selde hasar gören binaların yıkımı devam ederken, diğer yandan yıkımı tamamlanan binaların da yeniden inşa edilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların yanı sıra, selden etkilenen sokak hayvanları da unutulmuyor. Bu kapsamda, Kastamonu Veteriner Hekimler Odası, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği ile HAYTAP gönüllüleri tarafından bölgede çalışma yürütülerek, sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri yapılıyor. Bölgede kurulan mobil bakım ünitesinde afetten etkilenen 500'den fazla sokak hayvanının tedavisi yapılırken, 17 tondan fazla kedi ve köpek maması dağıtıldı.

"500 civarında sahipli ya da sahipsiz hayvanın tedavisi yapıldı"

Sahipli ya da sahipsiz sokak hayvanının bakım ve tedavilerini yaptıklarını söyleyen Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, "Kastamonu Veteriner Hekimler Odası olarak yaraya merhem olabilmek adına özellikle sel bölgesinde Bozkurt ilçemiz başta olmak üzere Mahalli İdareler Birliğinin mobil aracıyla birlikte Kastamonu Veteriner Hekimler Odası olarak selde zarar gören sahipli ya da sahipsiz sokak hayvanlarının ilk müdahalelerinin yapılabilmesi için orada geçici rehabilitasyon ünitesi kurduk. Hayvanlara ilk müdahale burada yapılmıştır. Odamız tarafından bölgeye her gün görevlendirilen veteriner hekimlerimiz ellerinden geldiği kadarıyla hem bölgede tarama yapmışlardır hem de AKUT, JAK, PAK gibi arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan sokak hayvanları mobil ünitesine getirilerek ilk müdahaleleri yapılmıştır. Ağır olan vakalar Kastamonu Geçici Hayvan Bakımevine ya da bölgedeki veteriner hekim kliniklerine gönderilmiştir. Buralarda tedavilerinin devamlılığı sağlanmıştır. Gönüllü veteriner hekimlerimiz tarafından yaklaşık 500 civarında sahipli ya da sahipsiz hayvana müdahaleleri yapılmıştır. Bölgede yine Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince koordineli bir şekilde uyuz taraması yapılmıştır. Yakalanan kediler ve köpekler taranarak hastalıklı olan hayvanların tedavileri yapılmıştır. İlk gündün itibaren Kastamonu Veteriner Hekimler Odası olarak bizlerde elimizden geldiğinde bölge insanına yardımcı olmaya çalıştık, aynı zamanda da sokak hayvanlarına, can dostlarımıza, sahipli hayvanlara bakımları başta olmak üzere besleme ve rehabilitasyon çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Afet bölgesinde 17 ton mama dağıtarak hayvanların beslenmesi sağlandı"

Afetin yaşandığı Bozkurt başta olmak üzere selden etkilenen bölgelerde 17 tondan fazla kedi köpek maması dağıttıklarını ifade eden Maşalacı, "İlk günden bu tarafa Veteriner Hekimler Odamız koordinesinde 500'den fazla hayvanın tedavileri yapılmıştır. Bu hayvanların büyük çoğunluğu da komşu ilçelerimizde sahiplendirilmiştir. Bunun yanı sıra HAYTAP başta olmak üzere diğer hayvansever derneklerin de bulunmaktadır. Bölgeye gittiğimiz ilk andan itibaren bölgede kurmuş olduğumuz rehabilitasyon ünitemizde afet bölgesine gelen hayvansever dernekleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışma yürüttük. İlk günlerde yaklaşık 5 ton civarında kedi köpek maması hem ünitemize gelen vatandaşlara dağıtılmak üzere hem de çeşitli bölgeler tespit edilerek her gün bulundukları alanda hayvanların beslenmesi mesai arkadaşlarımız ve gönüllü hayvansever arkadaşlarımız tarafından sağlanmıştır. Bu bizleri oldukça memnun etmiştir. Özelikle Bozkurt ilçemizde ilçe tamamen neredeyse yok olmak üzere hale gelmiş, bu çerçevede de hem bakanlıklarımız hem de devletimiz elinden gelen bütün imkanları bölgede seferber ederek ilçeyi yeniden inşaa etmektedir. Bizde Kastamonu Veteriner Hekimler Odası olarak yaraya merhem olma adına o bölgedeki mesleğimiz gereği hem köylerimizdeki hayvanların bakım, tedavi ve beslenmelerini ortaya koymak adına hem de sahipsiz hayvanların beslenmesi ve tedavilerini yapmak üzere hizmet vermekteyiz. Bunun devamlılığı da bölgede bir müddet daha devam edecektir" diye konuştu.

"Mamaların koordineli bir şekilde dağıtımı devam etmektedir"

Afet bölgesinde mama dağıtımlarının Abana Kaymakamlığı koordinesinde halen devam ettiğini söyleyen Maşalacı, "Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren bizlerin verdiği hizmet özellikle de HAYTAP gönülleri tarafından bizlere verilen destek sayesinde onlarla birlikte koordineli şekilde bölgede çalışmalar yürüttük. Özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyin sahipli ya da sahipsiz hayvanların beslenmesi için afet bölgesine 12 ton kedi ve köpek maması aktarmıştır ve bunu HAYTAP gönüllülerine teslim etmişlerdir. Bu mamalar Abana Kaymakamlığımız tarafından koordineli bir şekilde dağıtımı devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Son dakika... Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı
Son dakika... Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı
Son dakika... Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı
Son dakika... Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı

Sokak Hayvanları, Kastamonu, Köpek, Sel, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı - Son Dakika


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