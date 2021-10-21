Son dakika! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada - Son Dakika

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı. Kullanılmaz hale gelen otomobilin yandığı anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğleden sonra İzmir- İstanbul otoyolu Savaştepe gişeleri yakınında meydana geldi. Ömer Cihan (60) yönetimindeki 54 AAU 678 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü otomobilini yol kenarına çekerek, itfaiyeye haber verdi. Otomobilin yandığı anlar ise diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

- Balıkesir