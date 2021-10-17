Son dakika... Silahla kazara annesini öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı - Son Dakika

Anne Müzeyyen Ç'nin cenazesi otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İddiaya göre, Çiçekyayla köyü Ahat Mahallesi'nde yaşayan Y.E.Ç, babasına ait silahı temizlemek için aldı. Silahın kazara ateş alması sonucu vurulan anne Müzeyyen Ç. (42) olay yerinde yaşamını yitirdi.

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