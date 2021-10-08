Son dakika! Şırnak'ta taziye evinin bir bölümü hayırseverlerce kütüphaneye dönüştürüldü - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde daha önce taziye evi olarak kullanılan binanın bir bölümü, hayırseverlerin desteğiyle kütüphaneye dönüştü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ebu Eyyüp El Ensari Cami Taziye Evi'nin bir kısmı, mahallelinin talebi üzerine kütüphane haline getirildi.

İş insanı Murat Sultanoğlu öncülüğünde bir araya gelen hayırseverler, kütüphaneyi 50 kişinin faydalanabileceği şekilde masa, kitaplık ve kitaplarla donattı.

Evlerinde ders çalışma imkanı bulamayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri burada hem ders çalışıp kitap okuyor hem de film izleyerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Hayırsever Sultanoğlu, amaçlarının çocukların ders çalışacakları, kitap okuyabilecekleri bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi.

Projeye destek sunanlara teşekkür eden Sultanoğlu, "Gönül dostlarımızla kültürel aktivite amacıyla taziye evini, kütüphane ve sinema ortamı bir arada kullanılabilecek şekilde kullanışlı hale getirdik." dedi.

Öğrencilerden Nevroz Yaman, kitap okuma ve eğlenceli vakit geçirmelerine vesile oldukları için emeği geçenlere teşekkür etti.

Anne Halime Yaman ise "Taziye evi, kütüphane ve sinema salonu oldu. Çocuklarımız hiç sinema ve kütüphane görmedi. Biz okuyamadık. Bu şansımız olmadı. Çocuklarımızın aynı kaderi yaşamasını istemiyoruz. Bu hayali ve mutluluğu bize yaşatanlara teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." diye konuştu.