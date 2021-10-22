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Son Dakika | Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davası Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek - Son Dakika

Son Dakika | Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davası Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek

22.10.2021 00:57
Son Dakika | Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davası Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek

Son dakika haberine göre Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12'nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanığın yargılandığı dava, suçun 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olabilme ihtimali nedeniyle, görevsizlik kararı verilerek Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12'nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanığın yargılandığı dava, suçun 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olabilme ihtimali nedeniyle, görevsizlik kararı verilerek Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şişli'de bir ticaret merkezinde, 22 Şubat günü sanık Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atmış ve Demirci 11'inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya aya kadar hapsi talep edilen Boyalı'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı, müşteki İlyas Demirci ve tarafların avukatları katıldı.

Sanığın tutuklanmasını talep eden müşteki İlyas Demirci'nin avukatı, görevsizlik verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini istedi.

Sanık avukatı ise, taraflar arasında husumet bulunmadığını ve sanığın öldürme kastının bulunmadığını söyledi.

Savcı, sanığın tutuklanmasını istedi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, olayın oluş biçimi, müştekinin direnmesine rağmen, sanığın korkuluklara getirerek, ısrarla aşağıya atma yöneliminde bulunduğu ve yargılanmasının 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep eden savcılık, dosyanın görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, delillerin toplanmış olması ve tedbirin ölçüsüz olacağı gerekçesiyle, yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrolün devamına hükmederek, sanığın tutuklanması talebini reddetti.

Müşteki Demirci'nin avukatı duruşma savcısının görüşüne katıldıklarını söylerken, sanık avukatı davanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmemesini istedi.

Sanık Çağdaş Boyalı savunmasında, "Takdir mahkemenindir. Affınıza sığınıyorum" dedi.

Sanık Boyalı hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldığını belirten mahkeme, deliller, beyanlar, tanık anlatımları, Adli Tıp Kurumu raporları ve olayın meydana geliş şekli doğrultusunda suçun 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturma ihtimali nedeniyle görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, dosyayı karar ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Çağdaş Boyalı'nın 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

İstanbul, Mahkeme, Esnaf, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davası Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davası Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek - Son Dakika
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