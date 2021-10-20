Son dakika... Şişli polisinden iş yerlerine geniş kapsamlı denetim: 58 bin 980 lira ceza - Son Dakika

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iş yerlerine yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri ruhsatsız işletilen ve sigortasız işçi çalıştıran iş yerleri hakkında tutanak tuttu. Yapılan denetimlerde 16 iş yerine toplamda 58 bin 980 lira ceza uygulandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Eskişehir Mahallesi'nde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Akağalar Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 57 iş yerinde denetlendi. 10 ekiple gerçekleştirilen denetimde 159 şahsa Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan kontroller sonrasında 14 işletmenin iş yeri ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği ve aynı zamanda 2 işletmenin de vergi levhası olmaksızın faaliyette olduğu tespit edildi.

İş yerlerine yönelik yapılan bu denetimde aynı zamanda 5 yabancı uyruklu şahsın sigortasız, çalışma izni olmadan ve 1 şahsın daha sigortasız çalıştığı tespit edildi. Gerçekleştirilen genel asayiş denetiminin ardından ekipler durum tespit tutanaklarını tuttu ve 16 iş yerine toplamda 58 bin 980 lira ceza uygulandı. - İSTANBUL