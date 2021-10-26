Son dakika... Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü

Sokak düğününde havaya tabanca ve tüfekle ateş eden 2 şüpheliden 1'i, güçlükle gözaltına alındı

Düğün yarıda kalırken, yerde çok sayıda alkol şişesi, fişek kartuju ve mermi çekirdeği olduğu görüldü

Yaşananların ardından yüzlerce polis, düğün yerine geldi

ANTALYA - Antalya'da sokak düğününde, havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş edenleri polis ekipleri gözaltına almak isterken, mukavemetle karşılaştı. Şüphelilerden biri ve düğün sahibi gözaltına alındı, yerde ise onlarca kartuj ve mermi çekirdeği olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 18.40 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 sokakta meydana geldi. M.Ö'nü sahibi olduğu sokak düğünden üst üstte havaya tabanca ve pompalı tüfekle ateş edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri havaya ateş edenlerden S.Y'yi gözaltına almak istedi. Kalabalık polis ekiplerine güçlük çıkardı ve şüpheliyi vermek istedi. Desteğe gelen takviye ekiplere güçlük çıkartan ve direnen düğündeki kalabalık, şüpheliyi yakındaki bir binaya kaçırdı. Kalabalık şüpheliyi almaya çalışan polislerin üzerine taş ve bardak attı. Mukavemetin büyümesi üzerine ekipler destek istedi. Bölgeye çok sayıda yunus, sivil ve polis merkezi ekipleri geldi. Şüpheli S.Y, evinden gözaltına alındı. Ayrıca düğün sahibi M.Ö'de ekiplerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri havaya ateş eden ve ekiplere güçlük çıkartan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaşananların ardından düğün yarım kaldı ve masa ve sandalyeler toplanmaya başladı. Yerde ise çok sayıda alkol şişesi, fişek kartuju ve tabanca çekirdeği olduğu görüldü. Polis ekipleri düğün yerinde didik didik kartuj ve çekirdek aradı. Olay yeri inceleme ekipleri her çekirdek ve kartuja numara koyarak inceleme yapmaya başladı.

Düğünde yer alan kadınlardan biri, "Düğünümüz berbat oldu. Biranda olay oldu. İçki içmişler haberimiz yok bizim, oynuyorlardı. Sonra bu olay oldu" dedi.

Ortalığın sakinleşmesinin ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.