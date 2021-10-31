Son dakika! Soylu: "Hem çocukların dağa kaçırılmasının önüne geçtik hem de paraların PKK'ya değil millete hizmet için harcanmasının önünü açtık" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Muş İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. (1)

"Türkiye 21'inci yüzyıla darbelerin tekelinde bir vesayet kurgusuyla beraber girdi"

"Bugün Türkiye'de huzur varsa, bu stratejinin AK Parti kadrolarının bugün Cumhur ittifakının uyguladığı tavizsiz bir strateji sayesindedir"

"Hem çocukların dağa kaçırılmasının önüne geçtik hem de paraların PKK'ya değil millete hizmet için harcanmasının önünü açtık"