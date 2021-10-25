Son dakika! Sudan'da askeri darbe girişimine karşı protesto - Son Dakika

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamdok'un gözaltına alınması ve askeri darbe girişiminin ardından ordu karşıtı Sudanlılar sokaklara döküldü.

Sudan'da sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok, en az 4 bakanın ve diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlayan kriz sürüyor. Sudan'da geçiş hükümetinin sivil liderlerinin gözaltına alınmasının ardından başkent Hartum'da orduya karşı sokağa çıkan halk protestoları sürdürüyor. Sokaklara dökülen halk darbe ve ordu karşıtı sloganlarla barış ve özgürlük istediklerini belirtti. Yolları trafiğe kapatan eylemciler, lastikleri de ateş verdi.

Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 2019 yılının Ağustos ayında görevden alınmasının ardından ülke, askeri ve sivillerden oluşan Özgürlük ve Değişim Güçleri tarafından yönetiliyordu. Beşir yanlılarının Eylül ayında bir askeri darbe girişimini engellediklerini ifade etmesinin ardından ülke genelinde protestolar başladı, gerilim her geçen gün arttı. - HARTUM