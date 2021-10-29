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Son dakika: Sudan ordusu, teknokrat hükümetinin başına eski Başbakan Hamduk'u getirmeyi düşünüyor - Son Dakika

Son dakika: Sudan ordusu, teknokrat hükümetinin başına eski Başbakan Hamduk'u getirmeyi düşünüyor

29.10.2021 17:11
Son dakika: Sudan ordusu, teknokrat hükümetinin başına eski Başbakan Hamduk'u getirmeyi düşünüyor

Son dakika gelişmesine göre Sudan'da olağanüstü hal ilan eden ordu, geçiş dönemindeki kurumları en kısa sürede tamamlama sözü vererek, gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılan Başbakan Abdullah Hamduk'un teknokrat hükümetinde başbakanlık görevi için ilk adayları olduğunu duyurdu.

Sudan'da olağanüstü hal ilan eden ordu, geçiş dönemindeki kurumları en kısa sürede tamamlama sözü vererek, gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılan Başbakan Abdullah Hamduk'un teknokrat hükümetinde başbakanlık görevi için ilk adayları olduğunu duyurdu.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, halkın adalet, barış ve özgürlük gibi beklentilerini gerçekleştirmek için mümkün olan en kısa sürede demokratik dönüşüm ve geçiş iktidarının kurumlarını tamamlama sözü verdi.

İktidar organlarının bölgecilik, kabilecilik ve particilikten uzak tüm vilayetlerden temsilcilerden oluşacağını ifade eden Burhan, bazı çekincelerine rağmen, feshedilen hükümetin başbakanı Hamduk'un başbakanlık için başlıca adayları olduğunu kaydetti.

Burhan, Sudan halkının onurlu şekilde yaşamasını teminat altına alan sivil demokratik geçiş ve özgür seçimleri gerçekleştirebilmek için devrimi ileri götürme sözü verdi.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk, ertesi gün serbest bırakılmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Sivil yönetim talebiyle ülke genelinde devam eden gösterilerde şu ana kadar 8 kişi öldü, yüzden fazla kişi yaralandı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Olağanüstü Hal, Başbakan, Adalet, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sudan ordusu, teknokrat hükümetinin başına eski Başbakan Hamduk'u getirmeyi düşünüyor - Son Dakika


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