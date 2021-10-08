SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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SULTANGAZİ'de seyir halindeki sürücü, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvanı, çevredeki bir esnaf direksiyonu tutatak kontrol altına almaya çalıştı. Araç direğe çarparak dururken, silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan F.T., ikamet ettiği sokağa geldiği esnada iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan H.T.'nin silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunlar F.T.'nin sağ koluna ve sağ bacağına isabet etti. Saldırgan H.T., olay yerinden koşarak kaçarken, panelvan araçta bulunan F.T., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar F.T.'nin yardımına koştu. Market sahibi ise kontrolden çıkan panelvanın direksiyonunu tutarak aracı kontrol altına aldı. Saldırıdan haberdar olan F.T.'nin ailesi de olay yerine geldi. F.T., özel araçla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İKİ EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Olay anını anlatan mahalle sakinlerinden Mustafa Gök, 'İki el silah sesi duydum. Dışarı çıkıp baktığımda çocuğun bir tanesi yerde yatıyordu. Yanına gittik, yardımcı olduk kendisine. Bilinci yerindeydi. Neden saldırdığını bilmiyoruz. Saldırıdan sonra saldırgan kaçtı. Saldırı sırasında yaralanan kişi, direksiyon hakimiyetini kaybedip marketin manavına dalıyor. Market sahibi araca müdahale de bulunarak aracı durduruyor" dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yol kenarında beklediği, F.T.'nin aracıyla sokağa girdiği sırada silahla ateş ederek, koşarak kaçtığı, araçta bulunan F.T.'nin arkadaşının da yaşadığı korku ile araçtan inerek kaçtığı görülüyor. Saldırı sonrası yaralan F.T.'nin aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği, aracın bir marketin manav reyonunun direklerine çarptığı, vatandaşların yardımıyla aracın durdurulduğu, olay yerine gelen F.T.'nin özel bir araçla F.T.'yi hastaneye götürdüğü kameraya yansıyor.