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Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti - Son Dakika

Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti

14.10.2021 14:23

Gelen son dakika haberlerine göre Sultangazi Belediyesi, mahalle kültürü ve dokusunun hakim olduğu, daha modern bir ilçe için yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirdiğini duyurdu.

Sultangazi Belediyesi, mahalle kültürü ve dokusunun hakim olduğu, daha modern bir ilçe için yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirdiğini duyurdu. Yakın zamanda başlayacak olan projelerin tanıtımı bugün Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun tarafından gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek için adım attığını duyurdu. Mahalle kültürü ve dokusunun hakim olduğu, daha modern bir ilçe için yaşam kalitesini artıran projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sultangazi Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde hayata geçirileceği kaydedildi. Hazırlanan projenin tanıtımı ise bugün, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun tarafından gerçekleştirildi. En önemli proje planını Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dursun, 'Vatandaşlar buranın bir an önce dönüşmesini, burada can ve mal güvenliğinin sağlanabileceği konutların yapılmasını istiyordu' dedi. Seçim dönemi ve sonrasındaki yaptıkları çalışmalarla bölgede yaşanılabilir, yatay mimari içinde konutlar üretmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dursun, 'Toplam bin 112 dairemiz var. Bu proje, 377 daire artarak ortaya çıkmış olacak' açıklamasını yaptı.

PARK, BAHÇE VE OYUN ALANLARI OLACAK

Projenin zemin artı dört kat olan yapıları sadece artı beş katla bitirdiklerini ifade eden Başkan Dursun, 'Yaşam alanları, parkları, bahçe ve oyun gruplarıyla yine otoparkların yer altına alınmasıyla ve çeşitli donanımlı alanlarıyla çok güzel bir kentsel dönüşüm örneği olacak' diye konuştu.

120 AY VADE SAĞLIYORUZ

Yaklaşık 90 bin lira ile 120 bin lira katkı talepleri olduğunu belirten Başkan Dursun, vatandaşlara 120 ay vade hakkı tanıdıklarını söyledi. Konut tesliminin ardından ödemelerin başlayacağını ifade eden Başkan Dursun, 'Vatandaşımız faiz ve bankayla da uğraşmak zorunda kalmayacak. TOKİ'nin kendi içinde sağladığı finansman destekle vatandaşımız huzurlu ortama kavuşacak' ifadelerini kullandı.

48 AY BOYUNCA BİN 500 LİRA KİRA DESTEĞİ

Evlerini boşaltan vatandaşlar için de çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Dursun, 48 ay boyunca bin 500 liralık kira desteğinde bulunacakları sözünü de verdi. Ayrıca Başkan Dursun, ilk 5 aylık kiralarının da peşin verileceğini, bu sayede taşınma aşamasında olan vatandaşlara kolaylık sağlanacağını söyledi.

Projenin kar ya da rant amaçlı yapılmadığını ifade eden Başkan Dursun son olarak şunları söyledi:

'Kazançlı olan komşularımız olacak. Hiçbir müteahhide bağlı kalmadan ev sahibi olacaklar. Biz, onlar huzurlu yaşasın diye elimizden geleni yapmaya hazırız. Projemizi sunduk. Elbette artık bundan sonraki karar mülkiyet sahiplerinin.'

Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti
Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti
Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti
Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti
Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti
Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti
Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti
Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti
Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti
Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti

Abdurrahman Dursun, geri dönüşüm, Sultangazi, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL-Sultangazi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı gerçekleşti - Son Dakika


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