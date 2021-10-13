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Son dakika haberleri! Taksim'de polisin denetlediği taksiciye yoldan geçen kadından küfürlü tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri! Taksim'de polisin denetlediği taksiciye yoldan geçen kadından küfürlü tepki

13.10.2021 22:11
Son dakika haberleri! Taksim'de polisin denetlediği taksiciye yoldan geçen kadından küfürlü tepki

Bir son dakika haberine göre Taksim'de huzur uygulamasında polis ekiplerinin taksicileri denetlediği sırada, seyir halindeki araçtan bir kadın küfürler savurarak taksicilere tepki gösterdi.

Taksim'de huzur uygulamasında polis ekiplerinin taksicileri denetlediği sırada, seyir halindeki araçtan bir kadın küfürler savurarak taksicilere tepki gösterdi. Yaşanan olay üzerine kadın polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulanan kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada polis ekiplerinin taksileri denetlediği sırada bir kadın seyir halindeki aracının camından küfür etti. Yaşanan olay üzerine polis ekipleri aracın peşinden koşarak trafikte aracı durdurup kadını aşağıya indirdi.

"POLİSLERE BEN NİYE KÜFREDEYİM ARKADAŞIM?"

Daha sonra kendini görüntüleyen kameramanlara ve soru soran muhabirlere de hakaret savuran kadın, polislere küfür etmediğini taksicilere küfür ettiğini iddia etti. İsmi öğrenilemeyen kadın, "Siz yanlış anladınız beni. Ben polislere demedim. Polislere ben niye küfredeyim arkadaşım salak mısın? Taksiciye ettim. Ben bugün 6 saat taksi bekledim. Ben 15 gündür İstanbul'da taksi problemi yaşıyorum" dedi.

KADIN POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜ

O esnada polis ekipleri tarafından durdurulan taksi şoförü ise kendisine hakaret ettiğini duydu. Kadın, bir süre taksi şoförüyle de tartıştıktan sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi. Durdurulan araçlar, polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Sürücülere ve yolculara da GBT yapıldı. Uygulamaya Narkotik Köpeği de katılarak durdurulan araçları kontrol etti.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Son dakika haberleri! Taksim'de polisin denetlediği taksiciye yoldan geçen kadından küfürlü tepki
Son dakika haberleri! Taksim'de polisin denetlediği taksiciye yoldan geçen kadından küfürlü tepki
Son dakika haberleri! Taksim'de polisin denetlediği taksiciye yoldan geçen kadından küfürlü tepki
Son dakika haberleri! Taksim'de polisin denetlediği taksiciye yoldan geçen kadından küfürlü tepki

İstanbul, Taksim, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Taksim'de polisin denetlediği taksiciye yoldan geçen kadından küfürlü tepki - Son Dakika


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