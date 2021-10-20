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Son dakika... TARTIŞTIĞI EŞİNİN DARBEDİP, KAFASINI DUVARA VURDUĞU FATİME ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika... TARTIŞTIĞI EŞİNİN DARBEDİP, KAFASINI DUVARA VURDUĞU FATİME ÖLDÜ

20.10.2021 16:34

Gelen son dakika haberine göre KİLİS'te, tartıştığı eşi Muhammet Mahmut Özyer'in (29), dövüp, kafasını duvara vurduğu Fatime Gül Özyer (27), bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

KİLİS'te, tartıştığı eşi Muhammet Mahmut Özyer'in (29), dövüp, kafasını duvara vurduğu Fatime Gül Özyer (27), bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Fatime Gül Özyer'in 20 gün önce kız bebeği dünyaya getirdiği öğrenilirken, şüpheli Muhammet Mahmut Özyer tutuklandı.

Olay, 13 Ekim gecesi Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getiren Fatime Gül Özyer, 15 aylık eşi Muhammet Mahmut Özyer ile evinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mahmut Özyer, eşini tekme tokat döverek, kafasını duvara vurdu. Burnunda kırık oluşan Fatime'nin vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluklar meydana gelirken, beyin kanaması geçirdi.

HASTANEYE POLİS YETİŞTİRDİ

Özyer ailesinin evindeki gürültüyü duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, Muhammet Mahmut Özyer'i gözaltına alırken, yerde hareketsiz yatan Fatime Gül Özyer'i ise Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edilen Fatime Gül Özyer öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'KIZIMI DÖVDÜKTEN SONRA ÖLÜME TERK ETMİŞ'

Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, kızının ölüme terk edildiğini belirterek, onun evlendiği günden bu yana sürekli şiddet gördüğünü ve bunu da kendilerinden sakladığını anlattı. Çetin, "Kızımı eşi öldürmeye tam teşebbüs ederek saldırdı. Kızım eşinin saldırısından sonra da 'öldü' diyerekten bırakılıyor. Bize olayı da damadın annesi gece saatlerinde haber etti ve 'Kızınız hastanede gidin bakın' dedi. Kızımızı oraya atıp gelmişler, ölüme terk etmişler. Hastaneye polis eşliğinde götürülüyor kızım. Kocası kızıma bugüne kadar hep şiddet uygulamış ancak kızım korkudan bunu bize söyleyememiş. Kızımı 19 yaşındaki oğlumu, yani kardeşini öldürmekle tehdit etmiş. Kızım kendisine uygulanan şiddeti bize söylemesi durumunda 19 yaşındaki oğlumu öldürecekmiş ve kimse görmeden gömecekmiş. Bu korkudan dolayı kızım duruma bize anlatamamış" dedi.

'EVLERİNDE İNŞAAT ÇALIŞMASI VARMIŞ GİBİ GÜRÜLTÜLER GELMİŞ'

Kızının kafasının duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini söyleyen baba Ahmet Çetin, tedavi süresince bir defa kalbinin durduğunu ifade ederek Bu kalp durmasından dolayı vücudu tamamen ödem toplamış. Kafatasının içine kadar ödem dolmuş. Doktorlar ödemi atmaya çalışıyor ancak başaramadılar. Doktorlar elinden geleni yaptıklarını ancak bir kurtarılamadığını söyledi. Komşuların anlatmasına göre evlerinde sanki bir inşaat çalışması varmışçasına gürültüler gelmiş. Saldırıyı da komşuları haber vermiş polise. Kızım birkaç gündür yoğun bakımda kaldı diye konuştu.

'BİR BABA OLARAK YÜREĞİM YANIYOR'

Ahmet Çetin, kızını döverek ölümüne neden olan Muhammet Mahmut Özyer'in hak etitği cezayı almasını istediğini belirterek, şunları söyledi

"Kızımda beyin kanaması olmuş, kalp durması yaşanmış, burnu kırık, vücudunun her yeri morluk içerisinde, hayatını kaybetti. Bir insana yakışmayacak şekilde, kızımı bu hale getiren eşi aynı gün tutuklanarak cezaevine konuldu. Önce darp, yaralama diye düşünülmüş. Sonra doktorların raporu ile bunun bir darp olmadığı ve öldüresiye dövüldükten sonra ölüme terk edildiği anlaşılması üzerine şahıs tutuklanmıştır. Tek istediğim böyle vahşi kişiler cezasız kalmasın. Bir baba olarak yüreğim yanıyor. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın."

Fatime Gül Özyer'in cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Son dakika... TARTIŞTIĞI EŞİNİN DARBEDİP, KAFASINI DUVARA VURDUĞU FATİME ÖLDÜ
Son dakika... TARTIŞTIĞI EŞİNİN DARBEDİP, KAFASINI DUVARA VURDUĞU FATİME ÖLDÜ
Son dakika... TARTIŞTIĞI EŞİNİN DARBEDİP, KAFASINI DUVARA VURDUĞU FATİME ÖLDÜ
Son dakika... TARTIŞTIĞI EŞİNİN DARBEDİP, KAFASINI DUVARA VURDUĞU FATİME ÖLDÜ

Ahmet Çetin, Kilis, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... TARTIŞTIĞI EŞİNİN DARBEDİP, KAFASINI DUVARA VURDUĞU FATİME ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... TARTIŞTIĞI EŞİNİN DARBEDİP, KAFASINI DUVARA VURDUĞU FATİME ÖLDÜ - Son Dakika
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