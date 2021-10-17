Son dakika: TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI 3 YARALI

Son dakika habere göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 8'nci kilometresinde meydana geldi. Yüksel Çalun kullandığı 16 GE 863 plakalı otomobil, İsmail Bekar idaresindeki 26 GL 244 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken her iki araçta bulunan Fadime Bekar, Mustafa Bekar ve Sümeyye Sadım yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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