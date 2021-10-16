Son dakika! Tayvan liderinden Kaoşiong'daki yangında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ülkenin güneyindeki Kaoşiong kentinde hafta başında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Tsai, yaralıları ziyaret etmek ve hayatını kaybedenlerin aile üyelerine taziyelerini sunmak için bu kente geldiğini söyledi.

Tayvanlı lider, yangında yaralanan düzinelerce kişinin tedavi gördüğü hastaneleri ziyaret etti.

Yangına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tsai, kurtarma ekiplerine, polis teşkilatına ve sağlık çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederken fiziki olarak kötü durumdaki binalar için daha etkili önlemler alacaklarını belirtti.

Yangında 46 kişi öldü

14 Ekim'de Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yangından etkilenen onlarca yaralı hastaneye kaldırılırken yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.