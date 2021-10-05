Motosikletle uzaklaşan ve boşanma davalarında şahitlik yapan Volkan A'nın (41) Yazgan Sokak'taki evine giden zanlı, uyuyan Volkan A'yı da silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Doğan Sokak'ta dün eski eşi Remzi A. (44) tarafından tabancayla öldürülen Ayşe Taşma (43) için Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.

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