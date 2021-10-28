Son dakika: Tekirdağ'da şüphelilerin polisi görünce attığı poşette 850 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisi görünce uyuşturucuyu otomobilden dışarı atan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Bu esnada polis, araçtakilerin otomobilden dışarıya poşet attığını fark etti.

Poşeti kontrol eden ekipler 850 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G. ve R.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.