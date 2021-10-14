Son dakika! Tekirdağ'da uçak kazası tatbikatı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde Havalimanında uçak kaza kırım kurtarma ve yangınla mücadele kapsamında tatbikat düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde Havalimanında uçak kaza kırım kurtarma ve yangınla mücadele kapsamında tatbikat düzenlendi. Tekirdağ Çorlu Atatürk Hava Limanında DHMİ uçak kaza kırım yangınla mücadele yönergesi kapsamında tatbikat düzenlendi. Tatbikata, 112 Acil Sağlık, Tekirdağ AFAD, Çorlu İtfaiye ve Havalimanı İtfaiye ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri katıldı. Tatbikatın gerçeğini aratmaması için önceden hazırlanan alanda bir çukur oluşturularak, söz konusu çukurda yaklaşık 600 litre yakıt yakıldı. Gerçeğini aratmadı Senaryo gereği bir uçağın düşmesi sonucu kaza kırım alanında çıkan yangında tatbikata katılan ekiplerce müdahale çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından nefes kesen ve gerçeğini aratmayan tatbikatta alevlere müdahale edilerek, kaza kırım alanında yaralıyı kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Tatbikat başarılı bir şekilde sona ererken, tatbikata katılan ekipler büyük takdir topladı. - TEKİRDAĞ

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