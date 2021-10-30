Son dakika... Trabzon'da bıçaklı kavgada 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bıçaklı yaralama olayı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Taşbaşı mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen darp ve bıçaklı yaralama olayının ardından, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, çarşı ve mahalle bekçilerince olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.