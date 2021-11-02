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Son dakika haberi | Trafikte tartıştığı şahsın kafasına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Trafikte tartıştığı şahsın kafasına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı

02.11.2021 13:07

Son dakika haber... Trafikte tartıştığı şahsın kafasına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı "Silahı bilerek ateşlemedim" diyerek kendini savundu Pendik'te trafikte tartıştığı kişiyi silahla başından vurarak yaralayan şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Trafikte tartıştığı şahsın kafasına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı

"Silahı bilerek ateşlemedim" diyerek kendini savundu

İSTANBUL - Pendik'te trafikte tartıştığı kişiyi silahla başından vurarak yaralayan şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Şüpheli, "Bana ve aileme zarar vereceğini düşündüm. Ben arabadan ruhsatsız silahımı aldım. Bana doğru gelince sırtına silahın kabzasıyla vurdum. Bu sırada silah ateş aldı ve kendisi yere düştü. Silahı bilerek ateşlemedim" diyerek kendini savundu.

Pendik'te 31 Ekim 2021 tarihinde trafikte tartıştığı Umut Özaki'yi silahla başından vurarak yaralayan şüpheli Ercan E. gözaltına alınmıştı.

"Tabancayı sinirle doldur boşalt yaptım"

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, olay günü aracıyla eşi ve çocuklarıyla birlikte seyir halinde olduğunu anlatarak, "Bu sırada ışıklarda beklerken aracımın önünden geçen bir motosikletli yere düştü. Ben de aracımdan inerek bu şahsa yardım ettim. Bu sırada hızla bir araç yanımdan geçti. 'Biraz yavaş git' diye bağırdım. Bu araç durdu ve yanıma geldi. Araç sürücüsü bana, 'Yanımda ailem var' dedi. Ben de bu şahsa, 'Benim yanımda da ailem var' dedim" dedi. Şahsın kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne süren şüpheli, "Kendi aracına doğru yönelince aracından bir şey alıp geleceğini düşündüğüm için ben de aracımda bulunan tabancamı aldım ve şahsın yanına geldim. Tabancayı sinirle doldur boşalt yaptım. Mermiyi namluya verdim. Elimdeki tabancayı Ümit Özaki'nin sırtına vurunda tabanca birden ateş aldı ve şahıs yere yığıldı. Aracımda ailem olduğu vardı korktukları için olay yerine yakın ikametime gidip bırakmak amacıyla aracıma bindim" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"Silahı bilerek ateşlemedim"

Şüpheli sorgusunda, "Trafikte müşteki ile 'yavaş git' diye tartıştık. Bu kişi bana küfür etmeye başladı. Yanımda ailem olduğunu söyledim. Bu sefer çocuklarıma küfür etti. Bunun üzerine ben de 'ne diyorsun lan' dedim. Araya vatandaşlar girdi. Bu sırada müşteki aracına doğru hiddetle yöneldi. Vatandaşlar kendisini durduramıyordu. Ben de araçtan bir şey alarak bana ve aileme zarar vereceğini düşündüm. Ben de arabaya yöneldim ve araçta bulunan ruhsatsız silahımı aldım. Bana doğru gelince sırtına silahın kabzasıyla vurdum. Bu sırada silah ateş aldı ve kendisi yere düştü. Silahı bilerek ateşlemedim. Sırtına vurduğum sırada ateş aldı. Ambulans çağrılması için bağırdım. Böyle bir olay olduğu için pişmanım" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tutuklandı

Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Ercan E. Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi | Trafikte tartıştığı şahsın kafasına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | Trafikte tartıştığı şahsın kafasına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | Trafikte tartıştığı şahsın kafasına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | Trafikte tartıştığı şahsın kafasına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Trafikte tartıştığı şahsın kafasına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Trafikte tartıştığı şahsın kafasına silahla ateş eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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