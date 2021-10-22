Tunceli'de güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığı operasyonla ilgili acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli'de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 operasyonunda, ağır yaralanan kahraman jandarmamız Burak Tortumlu şehit düştü. Rabbim, şehidimizin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin, makamı cennet, mekanı ali olsun inşallah" dedi. - TUNCELİ